Wolfenbüttel. Am kommenden Samstag soll es ein Pre-Opening in der Breiten Herzogstraße geben. Das ist für den Abend und die Zukunft geplant.

Die „Endstation 21“ in der Breiten Herzogstraße in Wolfenbüttel öffnet am Samstag, 27. Januar, bei einem Pre-Opening erstmals ihre Türen. Die Wolfenbütteler Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft will einen neuen Ort für das Nachtleben in der Stadt schaffen und zugleich Kunst und Kultur fördern, heißt es in einer Mitteilung. „Vor über zehn Jahren hat der letzte Klub in Wolfenbüttel geschlossen“, wird Mit-Gründer Philipp Ballschuh zitiert.

Geplant seien eine Bühne, Disco, Loungebereich und ein Probenraum. Die Organisation erfolge durch Ehrenamtliche. Bis zur offiziellen Eröffnung wird es noch einige Monate dauern, heißt es. Beim Pre-Opening stellen die Gründer ihr Konzept vor, zudem ist eine Silent Disco geplant, die Musik wird also über Kopfhörer übertragen. Beginn: 20 Uhr. Tickets gibt es nur noch an der Abendkasse. red

