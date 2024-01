Wolfenbüttel. Am Wochenende findet der Regionalwettbewerb in der Landesmusikakademie in Wolfenbüttel statt. Jeder darf zuhören. Das ist geplant.

Die Türen zum Saal stehen offen. Stimmen sind zu hören. Instrumente. In der Landesmusikakademie in Wolfenbüttel herrscht reges Treiben an diesem Tag. Ein Gymnasium aus Hamburg beispielsweise ist zu Gast.