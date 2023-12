Wolfenbüttel. Der polizeibekannte 40-Jährige aus dem Landkreis Wolfenbüttel machte sich in mehreren Fällen am Samstag strafbar.

Kurioser Polizeieinsatz in Wolfenbüttel: Am Samstagnachmittag ist eine Streife der Wolfenbütteler Polizei gegen 15.40 Uhr ein Pkw aufgefallen, der den Großen Zimmerhof in Richtung Harztorplatz befuhr. Da es sich in diesem Bereich um eine Fußgängerzone handelt, wurde der Pkw mittels Handzeichen zum Stehenbleiben aufgefordert. Im Anschluss wollten die Beamten den Mann kontrollieren, wie aus einer Polizeimitteilung hervorgeht.

Die Polizisten bemerkten zudem, dass der Mann nicht angeschnallt war, sie forderten ihn dann auch mündlich zum Anhalten auf. In diesem Moment beschleunigte plötzlich der Pkw stark und fuhr den Großen Zimmerhof in Richtung Krambuden/Löwenstraße. Die Polizisten fuhren dann über den Schulwall in Richtung Schloßplatz, als plötzlich der Fahrzeugführer aus der Löwenstraße auf den Schulwall fuhr. Von dort fuhr er weiter die Straße Schloßplatz in Richtung Zeughaus und weiter zum Lessingplatz. Im Kurvenbereich vor dem Lessinghaus wurde ein anderer Verkehrsteilnehmer von dem Mann überholt, bevor die Fahrt dann am Ende des Weihnachtsmarktes plötzlich an der Rückseite der Buden entlang in Richtung Brücke zum Schloss ging.

Mann versteckt sich hinter den Fichten am Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt

Dort angekommen stellte der Fahrzeugführer seinen Pkw direkt neben einer Bude in der Feuerwehrzufahrt ab und versteckte sich anschließend im Außenbereich der Lokalität hinter aufgestellten Fichten. Die Polizisten konnten ihn jedoch schnell ausfindig machen. Wie sich dann herausstellte, handelte es sich bei dem Fahrzeugführer um einen polizeibekannten 40-Jährigen aus dem Landkreis Wolfenbüttel, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Neben eines Verfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden diverse Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Wolfenbüttel darum, dass sich Personen, welche sich zu dem genannten Zeitraum in der Fußgängerzone - Bereich Großer Zimmerhof/Löwenstraße - aufgehalten haben und dem Pkw ausweichen mussten, sich unter der Telefonnummer (05331) 933-0 melden.

