Wolfenbüttel. Der Hochwasser-Krisenstab der Stadt hat sich erneut getroffen und die aktuelle Situation bewertet. So sieht es aktuell aus.

Der Hochwasser-Krisenstab der Stadt Wolfenbüttel hat sich am Samstagvormittag erneut getroffen und die aktuelle Hochwassersituation bewertet, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Nach aktuellem Kenntnisstand ist am Wochenende mit einer weiteren Verschärfung der Hochwasserlage zu rechnen. An den Meldepegeln Schladen und Ohrum ist die Meldestufe 3 deutlich überschritten. Die Feuerwehr und der Servicebetrieb der Stadt Wolfenbüttel bereiten sich angesichts der Prognosen vor und treffen Maßnahmen zum Hochwasserschutz an den vom Hochwasser 2017 bekannten neuralgischen Punkten.

Matthias Große (stellvertretender Ortsbrandmeister Linden) und Sören Theuner vom Servicebetrieb der Stadt vor einem mit Sandsäcken beladenen Transporter. © FMN | Stadt Wolfenbüttel

Der mobile Damm wurde bereits am Freitag errichtet. Am Samstag werden nun weitere Schutzmaßnahmen durchgeführt, um gut auf ein mögliches Hochwasser vorbereitet zu sein, teilt Sprecher Thorsten Raedlein mit. Sandsackbarrieren werden im Bereich Rosenwall, Steinhäuser Gärten und Halchter errichtet, dort waren schon beim letzten großen Hochwasser Einsatzschwerpunkte. Tausende Sandsäcke wurden von den Mitarbeitern der Servicebetriebe der Stadt bereits vorbereitet und an die Feuerwehr weitergegeben.

Wolfenbütteler Feuerwehr ist „vor der Lage“

„Wir sind ganz klar vor der Lage“, sagt Bürgermeister Ivica Lukanic als Leiter des Hochwasser-Krisenstabes der Stadt, der die Entwicklung fest im Blick hat. Die Frauen und Männer der Feuerwehr Wolfenbüttel haben bereits bei vorherigen Hochwasserereignissen gegen die Wassermassen gekämpft. Sie sind erfahren im Umgang mit Hochwasser. Dass dies nun rund um die Weihnachtsfeiertage drohe, mache die Situation für die Ehrenamtlichen aber nicht einfacher, so Lukanic.

Der mobile Damm wurde bereits am Freitag als Schutzmaßnahme aufgebaut. © FMN | Stadt Wolfenbüttel

Zum aktuellen Zeitpunkt sei es auch nicht nötig, die Feuerwehr oder die Mitarbeiter des Servicebetriebes um Sandsäcke zu bitten, da diese zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine herausgeben werden. „Wichtig ist daher aber, dass jeder auch für sich und seine persönliche Situation die Lage im Blick behält und sich informiert“, betont der Bürgermeister. Sollte sich die Gefahrenlage entsprechend verändern, wird über Ausgabestellen und -modalitäten gesondert informiert, verspricht die Stadt.

Hochwasser: Das sind die wichtigsten Adressen

Aktuelle Hochwasserinformationen und Wasserstandsvorhersagen können unter www.pegelonline.nlwkn.niedersachsen.de abgerufen werden. Unter www.hochwasserzentralen.de sind aktuelle Hochwasser-Warnungen aufgeführt. Die zentrale Informationsseite des Landes ist unter www.niedersachsen.de/notfallmonitor erreichbar. Die Stadtverwaltung informiert über die Maßnahmen vor Ort unter www.wolfenbuettel.de und auf den Social-Media-Kanälen der Stadt. Auch die Pressesprecher der Feuerwehr (erkennbar an der grünen Weste) erhalten diese Informationen, um sie bei Bedarf auch an Bürgerinnen und Bürger (zum Beispiel Anwohner werden eines Einsatzes) weitergeben zu können