Wolfenbüttel. In einer Woche ist schon wieder Schluss mit dem Zauber auf dem Schlossplatz. Doch wie lief es bislang? Wir fragen bei der Stadt nach.

Seit zweieinhalb Wochen stehen die Buden auf dem Wolfenbütteler Schlossplatz. Um 11 Uhr öffnet der Weihnachtsmarkt. Dann gibt es täglich Angebote bis um 21 Uhr. Und die nutzen die Besucherinnen und Besucher: ob für eine Mittagspause mit den Kollegen oder abends für ein Treffen mit Freunden. Der Weihnachtsmarkt, der dieses Jahr ausnahmsweise einmal nicht auf dem Stadtmarkt aufgebaut ist, kommt also gut an – oder? „Wir sind bislang mit dem Verlauf des Weihnachtmarktes sehr zufrieden. Der Aufbau und die ersten zweieinhalb Wochen des Weihnachtsmarktes sind gut gelaufen. Das Wetter spielt mit und das Bühnenprogramm kommt sehr gut an“, berichtet Stadtsprecher Thorsten Raedlein und betont: „Gerade, weil wir uns entschieden haben, trotz der massiven Kostensteigerung durch die Gema-Gebühren, an dem umfangreichen Programm festzuhalten.“