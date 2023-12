Wolfenbüttel. Ein Taxiunternehmer und die MIT Wolfenbüttel versorgen die Einsatzkräfte und Helfer mit Verpflegung und bauen auf weitere Hilfen.

Die Hochwasserlage in Wolfenbüttel hat sich mittlerweile etwas entspannt. Die Pegel in der Lessingstadt fallen wieder und auch der angekündigte Niederschlag werde die Lage nicht mehr verschärfen, so Bürgermeister Ivica Lukanic. Damit ist die Arbeit allerdings nicht vorbei. Rückbautätigkeiten sollen beginnen und damit sind die zahlreichen Helfer und Einsatzkräfte, die seit Tagen unermüdlich im Einsatz gegen die Wassermassen sind, erneut gefordert.