Wolfenbüttel. Der Täter riss der Frau die Handtasche vom Arm, als er mit dem Rad an ihr vorbeifuhr. Die Polizei sucht Zeugen und hat eine Täterbeschreibung.

Ein Radfahrer hat am Mittwochabend, 20. Dezember, gegen 21.30 Uhr, einer 33-jährigen Frau im Vorbeifahren die Handtasche geraubt, so die Polizei Wolfenbüttel. Die Schöppenstedterin habe aus Richtung Bahnhof in Richtung des angrenzenden Supermarktparkplatzes gehen wollen.

Der Radfahrer raubte der Schöppenstedterin die Handtasche im Vorbeifahren

Auf dem Verbindungsweg kam plötzlich ein Radfahrer von hinten angefahren und griff ihre Handtasche und riss daran, so die Polizei. Die Frau habe noch versucht, die Tasche festzuhalten, verlor aber das Gleichgewicht und stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Anschließend floh der Mann mit der Handtasche. Den Täter beschreibt die Polizei wie folgt:

Der Mann soll etwa 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und dunkelhäutig sein. Er habe eine schlanke Gestalt gehabt, schwarze Haare und sei komplett schwarz gekleidet gewesen. Bei seinem Fahrrad habe es sich um ein schwarzes Mountainbike mit mehreren grünen Zierstreifen gehandelt. In der Tasche der Frau befanden sich unter anderem Bargeld im Wert von 350 Euro. Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter (05331) 9330.

red