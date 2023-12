Wolfenbüttel. Die Polizei Wolfenbüttel meldet zwei Feuer in der Obdachlosenunterkunft an der Salzdahlumer Straße. Und: Unfall mit Wildschwein.

In der Obdachlosenunterkunft in der Salzdahlumer Straße brannte es am Montag, 18. Dezember, zweimal, so die Polizei Wolfenbüttel. Das erste Feuer brach gegen 20.10 Uhr aus, das zweite gegen 2.55 Uhr. Die Feuerwehr habe in beiden Fällen schnellstmöglich die Unterkunft räumen können, sodass niemand verletzt wurde.

Die Feuerwehr habe beide Feuer vollständig löschen können. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen, bislang könne die Polizei hierzu noch keine Angaben machen. Es entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro.

Vollsperrung auf der L512 bei Heiningen: Fahrerin weicht Wildschwein aus und landet im Graben

Eine 57-Jährige kam am Dienstagmorgen, gegen 7.15 Uhr von der L512 bei Heiningen von der Straße ab, als sie versuchte, einem Wildschwein auszuweichen, so die Polizei Wolfenbüttel. Sie kam im Graben zum Stehen.

Ein Rettungswagen fuhr sie ins Krankenhaus, die Frau sei aber nur leicht verletzt. Aufgrund des Unfalls sperrte die Polizei die L512 zeitweise komplett. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

