Wolfenbüttel. Am ersten Advent zeigt sich Wolfenbüttel im Schnee. Der Weihnachtsmarkt ist gut besucht. Aber Achtung: gefrierender Regen droht Montag.

Während Bürgermeister Ivica Lukanic am späten Sonntag Nachmittag die Lichter der 61. Friedenstanne auf dem Wolfenbütteler Stadtmarkt feierlich erstrahlen ließ und im Rathaus ein Empfang zu Ehren der norwegischen Gäste sowie der Mitglieder der Loge „Zur Bundestreue“ Wolfenbüttel stattfand, sank die Temperatur in Stadt und Kreis Wolfenbüttel wieder deutlich unter den Gefrierpunkt. Auch wenn tagsüber leichtes Tauwetter geherrscht hatte, so war es doch ein erster Advent mit wenigstens ein wenig Schnee.