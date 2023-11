Fümmelse. Schon die Vorfreude war riesengroß. Das gab es zu erleben auf dem Weihnachtsmarkt in Fümmelse.

Der Weihnachtsmarkt in Fümmelse war immer ein Erlebnis. Er ist einer der ersten und schönsten Weihnachtsmärkte in der Vorweihnachtszeit der Stadt Wolfenbüttel. Nach der langen Pause nach der Corona Pandemie ging es in diesem Jahr endlich wieder los. Der Weihnachtsmarkt hat jedoch einen neuen Standort bekommen.