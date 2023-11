Wolfenbüttel. In der Nacht zu Samstag verlor der Mann im Bereich Wolfenbüttel-Südwest die Kontrolle über sein Fahrzeug. Mit verheerenden Folgen.

In der Nacht zu Samstag hat es in Wolfenbüttel einen Verkehrsunfall gegeben. Auf der Autobahn 36 im Bereich der Abfahrt Wolfenbüttel-Südwest verlor ein Autofahrer offensichtlich infolge tückischer Straßenglätte die Kontrolle über seinen Opel Corsa. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Entgegen der ersten Annahme war der Fahrer nicht eingeklemmt. Nach Angaben des Notarztes erlitt der Mann nur relativ leichte Verletzungen. Vorsorglich erfolgte jedoch der Transport in das Krankenhaus.