Halchter. Bei einem Unfall zwischen Oderwaldparkplatz und A36-Auffahrt sind etwa 13.000 Euro Schaden entstanden. Der Blaulicht-Überblick.

Drei Autos sind am Montag an einem Unfall auf der Landesstraße 495 zwischen dem Oderwaldparkplatz und der A36-Anschlussstelle Wolfenbüttel-Süd beteiligt gewesen. Verletzt wurde niemand. Allerdings beträgt der Sachschaden etwa 13.000 Euro, teilt die Polizei mit.

Nachmittags gegen 16 Uhr war ein 19 Jahre alter Salzgitteraner auf der L495 in Richtung Wolfenbüttel gefahren. Wegen der nassen Fahrbahn brach das Heck des Autos aus und der 19-Jährige verlor die Kontrolle über den Wagen. Das Auto geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Wagen einer 46-Jährigen zusammen. Anschließend kam das Fahrzeug des 19-Jährigen auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Durch den Zusammenstoß wurden Trümmerteile gegen einen dritten Wagen geschleudert.

Schöppenstedt: Einbruch in Lagerhalle

In Schöppenstedt sind Unbekannte in eine Lagerhalle eingebrochen. Die Täter hebelten die Blechplatten der Halle auf und verschafften sich so Zutritt in das Objekt an der Straße Schwarzer Berg. Sie stahlen GPS-Geräte, die an Treckern verbaut waren. Dies alles geschah zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 10 Uhr. Zur Schadenshöhe kann die Polizei bislang keine Angabe machen. Zeugenhinweise werden telefonisch unter der Nummer (05331) 9330 aufgenommen.

Unfallflucht in Wolfenbüttel: Polizei sucht Zeugen

Die Wolfenbütteler Polizei sucht zudem Zeugen zu einer Unfallflucht. In der Straße Vor den Rotten touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß geparkten Anhänger. Dieser wurde anschließend auf einen ebenfalls dort abgestellten Pkw aufgeschoben. An beiden entstand ein Sachschaden in noch nicht bezifferter Höhe.

Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfall geschah den Polizei-Angaben zufolge zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr. Hinweise gehen telefonisch an (05331) 9330.

red