Wolfenbüttel. Unbekannte Täter haben zunächst den Maschendraht zu einem Werkstattgelände durchschnitten und danach den Container aufgebrochen.

Bislang unbekannte Täter drangen vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Werkzeugcontainer einer Firma in Hornburg ein, wie die Polizei Wolfenbüttel mitteilt. Die Täter hatten zunächst einen Maschendrahtzaun aufgeschnitten, um auf das Gelände zu gelangen.

Die unbekannten Täter brachen mehrere Schlösser auf – die Polizei Wolfenbüttel sucht nach Zeugen

Anschließend brachen sie mehrere Schlösser auf und schlugen ein Fenster des Werkstattgebäudes ein. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter (05331) 9330.

red