Wolfenbüttel. Einbruchszahlen steigen in den Wintermonaten erfahrungsgemäß an. Die Beamten geben Tipps, wie Bewohner ihr Haus sicherer machen können.

Es ist November – und jedes Jahr ist es wieder Thema: Die Tage werden kürzer, die Zahl der Einbrüche steigt. Doch von einem außergewöhnlichen Einbruch berichtet nun die Polizei Wolfenbüttel: „Zu einem Raub mit Schusswaffe kam es am 14. November“, berichtet Pressesprecher Matthias Pintak zu Beginn der Woche. In der Straße „Am Atzumer Busch“ drangen zwei maskierte Männer zwischen 4 und 5 Uhr morgens in eines der Häuser ein. Sie verschafften sich Zugang über die Terrassentür. „Sie sind dann maskiert ins Schlafzimmer der Bewohner gegangen“, schildert Pintak den Fall. Mit einer Schusswaffe bedrohten die unbekannten Täter das Paar und forderten es auf, Bargeld herauszugeben. „Es kam in der Folge auch zu Handgreiflichkeiten zwischen Täter und Opfer, die Opfer wurden verletzt“, berichtet der Sprecher.