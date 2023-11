Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Polizei registriert mehr Fälle von Trickbetrug im ganzen Landkreis. Was deutet auf einen falschen Polizisten hin?

Bargeld und Schmuck sind weg. In diesem Fall beläuft sich die Schadenshöhe auf 145.000 Euro. Die Masche der Betrüger ist bekannt: Das Telefon klingelt. Mal handelt es sich um einen Schockanruf, die Tochter habe einen schweren Unfall verursacht, ein Mensch sei gestorben – nun müsse schleunigst viel Geld gezahlt werden. Mal gibt es einen Anrufer, der sich als Polizist ausgibt, Vertrauen aufbaut und subtil Ängste schürt. Und genau so einen Fall erlebte in der vergangenen Woche ein Wolfenbütteler Ehepaar: 84 und 85 Jahre alt sind die beiden Opfer.