Wolfenbüttel. Wolfenbüttels Bürgermeister Ivica Lukanic mahnt und zeigt sich bewegt von Zitaten, die Schülerinnen aus einem Antikriegsroman vorlesen.

„Tak! Tak! Bum! Gewehrschüsse, Artilleriefeuer.“ Mary Lahdo und Celina Gebhardt zitieren an diesem Sonntagvormittag aus „Das Feuer – Tagebuch einer Korporalschaft“. Es sind Zitate aus dem Roman des Franzosen Henri Barbusse. Es sind seine Erinnerung an den Krieg. An den Ersten Weltkrieg. 1916 war er an der Westfront.