Wolfenbüttel. Die Stadt erhofft sich von der Zusammenstellung der Daten, dass Konflikte zwischen den Mietparteien versachlicht werden können.

Ein in den vergangenen Monaten erstellter qualifizierter Mietspiegel ssoll am 1. Januar 2024 in Wolfenbüttel in Kraft treten. Das teilt Stadt-PressesprecherThorsten Raedlein mit. Bürgermeister Ivica Lukanic habe den vorgeschlagenen Mietspiegel nun in den Gremien-Beratungslauf gegeben. Das letzte Wort habe dann der Rat in seiner Sitzung am 20. Dezember.

„Die Stadt Wolfenbüttel stellt sich seit vielen Jahren den Herausforderungen, für alle Bürgerinnen und Bürger ein angemessenes Wohnraumangebot zu schaffen. Dabei tritt Wolfenbüttel als lebendiger Ort auf, in dem Menschen mit ihren Familien gerne leben und arbeiten“, unterstreicht Lukanic der Mitteilung zufolge.

Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum steigt in Wolfenbüttel ständig

Dennoch sei in Wolfenbüttel und auch in vielen anderen Regionen in der Nähe und weiter entfernt festzustellen, dass die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ständig steige. „Die Stadt Wolfenbüttel hat sich daher entschieden, einen qualifizierten Mietspiegel erstellen zu lassen“, so der Bürgermeister.

Der qualifizierte Mietspiegel ist ein Instrument, das die Mietpreisentwicklung in den Blick nimmt. Er ist auf wissenschaftlich fundierten Daten und Methoden erstellt und bildet die durchschnittliche Nettomiete pro Quadratmeter ab. Er basiert auf 644 Datensätzen, die im Zeitraum April bis Juli 2023 bei zufällig ausgewählten mietspiegelrelevanten Haushalten im Projektgebiet vom EMA-Institut für empirische Marktanalysen aus Regensburg schriftlich erhoben wurden. Der Mietspiegel soll dazu beitragen, Konflikte zwischen den Mietparteien zu versachlichen oder ganz zu vermeiden.

Erstmals erstellter qualifizierte Mietspiegel soll für die nächsten zwei Jahre gültig sein

Der erstmals erstellte qualifizierte Mietspiegel für Wolfenbüttel soll nach entsprechendem Ratsbeschluss am 1. Januar 2024 in Kraft treten und für die nächsten zwei Jahre gültig sein. Er wird dann über die Internetseite der Stadt Wolfenbüttel unter www.wolfenbuettel.de/mietspiegel abrufbar sein. Unter gleicher Adresse wird als weiteres Serviceangebot im Laufe des Januars noch ein kostenfreier Onlinerechner angeboten, über den schnell und unkompliziert die ortsübliche Vergleichsmiete einer Wohnung berechnet werden kann.

„Ich hoffe, dass durch die Bereitstellung des Mietspiegels alle Mieter und Vermieter in Wolfenbüttel dabei unterstützt werden, miteinander in einem positiven und zufriedenen Mietverhältnis zu leben“, betont Lukanic.

