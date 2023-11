Wolfenbüttel. Der MTV Wolfenbüttel präsentierte am Samstagabend zum 175-jährigen Bestehen eine zweistündige Show mit Sport und Unterhaltung.

Sport kann weit mehr sein als die Jagd nach Siegen, Toren und Rekorden. Wenn Athletik, Artistik und Ästhetik zusammenkommen, birgt das auch die Zutaten für dynamische, abwechslungsreiche Unterhaltung. Hervorragend zu erleben war das am Samstagabend bei der MTV Sport-Show. Zum 175-jährigen Bestehen präsentierte der Wolfenbütteler Großverein in professionellem Rahmen, welches Können in seinen Abteilungen jenseits der bekannten Ballsportarten steckt.