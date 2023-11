Dorstadt. Eine Schutzmauer, ein 280 Meter langer Erddamm und ein Pumpwerk gehören zum System, das Überschwemmungen wie in 2017 verhindern soll.

Erleichterung und Aufatmen hingen spürbar in der Luft. Als Maßnahme gegen Starkregen, als Schutz gegen Jahrhunderthochwasser konnte jetzt in Dorstadt unterhalb des Dorfgemeinschaftshauses am Sportplatz eine umfangreiche Hochwasserschutz-Maßnahme baulich beendet und damit eingeweiht werden.