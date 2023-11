Wolfenbüttel. Die Musikpädagogin Eva Weiss erzählt die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten in der Peter-Räuber-Schule. So machen die Kinder mit.

Da sitzt sie auf der kleinen Bühne in der Peter-Räuber-Schule in Wolfenbüttel. Lauter ungewöhnliche Instrumente hat sie um sich versammelt. Vor ihr sitzen Förderschülerinnen und -schüler und warten gespannt, was denn nun passiert. „Guten Morgen!“, ruft Musikpädagogin Eva Weiss den Kindern zu. Und die antworten artig wie im Chor: „Guten Morgen!“