Wolfenbüttel. Nach 49 Berufsjahren geht Ulf Harrendorf in den Ruhestand. Frank Grabowsky übernimmt seinen Bezirk, zu dem 2978 Liegenschaften gehören.

Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger bringen dem Volksmund nach nicht nur Glück, sondern sorgen vor allem dafür, dass Schornsteine und Heizungsanlagen im einwandfreien Zustand und somit sicher für den Haushalt sind. Mit Frank Grabowsky gibt es einen neuen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger für einen Kehrbezirk im Landkreis Wolfenbüttel. Am Dienstag, 14. November, erhielt er seine Bestellungsurkunde aus den Händen von Landrätin Christiana Steinbrügge. Grabowsky tritt damit ab Januar 2024 die Nachfolge des jetzigen Kehrbezirksinhabers Ulf Harrendorf an. Harrendorf ist seit Januar 2001 für diesen als bevollmächtigter Schornsteinfeger verantwortlich und gibt diesen auf eigenen Wunsch ab. Darüber informiert der Landkreis in einer Mitteilung.