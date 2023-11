Wolfenbüttel. Der Round Table 112 Wolfenbüttel/Salzgitter kürt mehrere gemeinnützige Preisträger. 2000 Euro gehen an das Projekt der Awo.

Der Round Table 112 Wolfenbüttel/Salzgitter lobte in den vergangenen Wochen über 10.000 Euro Preisgeld aus. Mit diesem Geld würden mehrere gemeinnützige Projekte unterstützt, erklärt der Serviceclub. In diesem Rahmen konnte nun eine Spende in Höhe von 2000 Euro an den Bürgertreff Salawo in Wolfenbüttel überreicht werden. „Wir bieten in unserer Einrichtung an drei Tagen in der Woche eine Hausaufgabenhilfe und Sprachförderung an für Kinder mit Fluchterfahrung,“ berichtet Natalie Weidner vom Salawo. „Unser Angebot wird den individuellen Bedarfen der Kinder und Jugendlichen gerecht. Die Mittel des Round Table möchten wir ganz speziell zur Finanzierung der beiden pädagogischen Mitarbeiterinnen einsetzen.“