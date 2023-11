Schöppenstedt. Samtgemeinde, Landkreis, DRK und Polizei gaben Informationen zum Betrieb der Anlage und stellten sich den Fragen von Bürgern.

Tagsüber bezogen bereits die ersten 14 Syrer die wiedereröffnete Sammelunterkunft für Geflüchtete in der ehemaligen Realschule in Schöppenstedt. Am gleichen Abend stellten sich Vertreter der Samtgemeinde Elm-Asse, des Landkreises Wolfenbüttel, des Deutschen Roten Kreuzes als Betreiber der Unterkunft sowie der Schöppenstedter Polizei bei einer Informationsveranstaltung im Rathaus den Fragen von etwa 30 Bürgern zur Sammelunterkunft für Geflüchtete in Schöppenstedt an.