Wolfenbüttel. Das sind die Gedenkveranstaltungen in der Stadt und im Kreis Wolfenbüttel zum Volkstrauertag. Ein Überblick.

An diesem Sonntag ist Volkstrauertag. In der Feierhalle der Schule am Teichgarten findet um 11.15 Uhr wieder eine Stunde der Besinnung mit anschließender Kranzniederlegung statt. Gemeinsam wollen die Teilnehmenden ein Zeichen gegen den Krieg und für den Frieden, die Freiheit und den gegenseitigen Respekt setzen. Axel Gummert vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Kreisverband Wolfenbüttel lädt ein.