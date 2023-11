Wolfenbüttel. In den vergangenen Monaten ging es in der Mitmach-Ausstellung um das Thema Wasser. Leiterin Annette Goslar zieht Bilanz.

In den vergangenen acht Monaten war das beherrschende Thema im Aha-Erlebnismuseum in Wolfenbüttel das Wasser. Unter dem Motto „Der blaue Murmelplanet – ohne Wasser geht nix“ ging es an zahlreichen Stationen um das nasse Element. Da ging es um den Wüstenfuchs und seinen Wasserbedarf, um das Kamel, um den Baum, der jede Menge Wasser transportiert, um Eiswürfel und vieles mehr. Annette Goslar berichtet nun einige Tage nach Ende der Ausstellung von insgesamt 9317 Besucherinnen und Besuchern.