Wolfenbüttel. 190. Geburtstag und aufgeweckter denn je: Die Mansfeld-Löbbecke-Stiftung feiert. Das sagt Joachim Gauck der Jugend.

„Erkennen. Verstehen. Begleiten.“ So lautet die Handlungsmaxime der Mansfeld-Löbbecke-Stiftung, die junge Menschen mit psychischen und psychosomatischen Erkrankungen nach ihren individuellen Bedürfnissen betreut und fördert. Mit einem Festakt, dessen Hauptredner Bundespräsident a. D. Joachim Gauck die Herzen an diesem Abend nur so zuflogen, feierte die Stiftung am Dienstagabend im Kreis vieler Gäste in der Lindenhalle in Wolfenbüttel ihr 190-jähriges Bestehen – ein wahres Festival.