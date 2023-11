Wolfenbüttel. Die Vita-Villa in Wolfenbüttel wird fünf Jahre alt. Zum Jubiläum gibt es eine besondere Ausstellung und einige Konzerte.

Am 30. November ist der Jahrestag. Seit bereits fünf Jahren öffnet die Vita-Villa von Thorsten Stelzner dreimal wöchentlich in Klein Venedig ihr Tür. Und was ist geschehen? Die Galerie, die Bühne rund um die ganze Villa mit ihrem Tun hat sich etabliert. Der Wolfenbütteler Kulturbetrieb wurde durch die Lesungen, Konzerte und Ausstellungen dort bereichert.