Wolfenbüttel. Millionen fließen in die Sanierung der Fußgängerzone. Bis Ende 2024 bleibt die Innenstadt eine Baustelle. Das passiert dort.

Verkaufsoffene Sonntage sorgen regelmäßig für Diskussionen, aber meist auch für volle Innenstädte. Verbunden mit einer besonderen Veranstaltung, sind sie oftmals Besuchermagneten. Für die Stadt Wolfenbüttel ist dieses Angebot kein Thema. In diesem Jahr zumindest nicht – und im kommenden Jahr auch nicht. Die Lange Herzogstraße, die Flaniermeile Wolfenbüttels, wird aufwendig saniert. Und das dauert eben so seine Zeit: Im Juni begannen die Arbeiten, genaugenommen der zweite Bauabschnitt. Ende 2024 soll Wolfenbüttels Innenstadt in einem komplett neuen Gewand erscheinen.