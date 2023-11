Hornburg. Rund 60 Drittklässler schauen in Hornburg ein Theaterstück zur Prävention. So lernen sie, „Nein“ zu sagen.

Es ist ein Theaterstück, das unter die Haut geht: „Geheimsache Igel“. Erstmals wurde es nun in einer Grundschule im Landkreis Wolfenbüttel aufgeführt, in der Clemens-Schule in Hornburg. Die beiden Schauspielerinnen des Amatamia Theaters, Iris Faber in der Rolle von „Krümel“ und Marcella Ruscigno als „Wurzel“, übten mit rund 60 Schülerinnen und Schülern dreier Klassen Drittklässler „Nein“ zu sagen.