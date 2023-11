Wolfenbüttel. Die Stadtjugendpflege beteiligt sich an dem bundesweiten Aktionstag. Hier lesen Sie, was Kinder und Jugendliche ab dem 16. November erleben können.

Die Stadtjugendpflege Wolfenbüttel beteiligt sich am bundesweiten Tag der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) – und informiert in einer Mitteilung über die Angebote im Aktionszeitraum vom 16. bis 19. November. Dies sind:

Donnerstag, 16. November:

Öffnung des Jugendfreizeitzentrums für Kinder ab sechs Jahren und Jugendliche, von 14 bis 21 Uhr; Jugendtreff Add.Lantis mit medienpädagogischem Schwerpunkt für Jugendliche von 12 bis 16 Jahren, 14 bis 18 Uhr, im Ulmenweg 2a; 10 bis 15 Uhr Workcafé, 15 bis 22 Uhr, Cafébetrieb im jungen Kulturcafé Veränder.Bar; Bauwagen auf dem zweiten Jugendplatz an der Langen Straße, 14 bis 18 Uhr; Spielmobil auf dem Kinderspielplatz Geibelstraße, 14.30 bis 17.30 Uhr; Kinder- und Jugendraum „Fümmelse“, Alte Schule, 14 bis 18 Uhr.

Freitag, 17. November:

Disco im Jugendfreizeitzentrum von 17 bis 21 Uhr; offenes Parkourangebot auf dem Jugendplatz Lange Straße, 14 bis 18 Uhr; Jugendraum „Fümmelse“, Alte Schule, 14 bis 18 Uhr; 15 bis 22 Uhr, Café, ab 18 Uhr Spieleabend im jungen Kulturcafé Veränder.Bar.

Samstag, 18. November:

Konzert des KulturKollektivs und Rockbüros in der Kuba-Halle Wolfenbüttel, ab 19 Uhr, mit den Bands Hotfilter, Kantzler und The Smoking Livers.

Sonntag, 19. November:

12 bis 17 Uhr, Kleidertausch in der Veränder.Bar, Breite Herzogstraße/Kreuzstraße in Kooperation mit der Projektgruppe 2.Wahl.WF.

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit biete mit ihren Angeboten einen wichtigen Beitrag für das gelingende Aufwachsen junger Menschen in unserer Gesellschaft, betont die Stadtjugendpflege. Um auf diese wichtige Arbeit aufmerksam zu machen, ruft die Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen vom 16. bis 18. November 2023 dazu auf, sich an der Kampagne „Tag der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 2023“ zu beteiligen. Für Niedersachsen wird die Aktion von der Landesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit Niedersachsen koordiniert. Die unterschiedlichen Angebote in Niedersachsen sind auf ihrer Internetseite gesammelt und unter www.jugendarbeit-niedersachsen.de veröffentlicht.

red