Wolfenbüttel. Nadja Ziegler war vier Monate zu Fuß mit Zelt und Rucksack in Norwegen unterwegs – und erlebte ein faszinierendes und herausforderndes Abenteuer.

Einsam steht das winzige Zelt auf dem schier endlosen Fjell. Weit entfernt, hinter vielen Hügeln geht am Horizont die Sonne auf und taucht die Heide in ein gelblich-rotes Licht. Die Atmosphäre verspricht Romantik und Abenteuer gleichermaßen. Das Foto ist bei Lindesnes entstanden, dem südlichsten Ort in Norwegen. Geschossen hat es Nadja Ziegler. Die Wolfenbüttelerin wanderte von dort allein bis zum Nordkap. 126 Tage war sie bei ihrer Extremwanderung unterwegs, in Sonne, Regen, Wind und Schnee, und legte dabei 2700 Kilometer zurück. „Norwegen der Länge nach“ nennt sich das große Naturerlebnis für robuste Outdoor-Fans.