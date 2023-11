Wolfenbüttel. Im Wolfenbütteler Schmidt-Terminal las Autor Martin Sameit, für die musikalische Begleitung sorgte Ulrich Zander. Hier lesen Sie, wie der Abend ankam.

Eine Reise in das Gefühlsleben unternahm im Schmidt-Terminal an der Halchterschen Straße Rezitator Martin Sameit. Begleitet wurde er von dem Werlaburgdorfer Ulrich Zander, der die Texte hervorragend auf der lieblichen Zither ergänzte. Es war ein kurzweiliger Abend, der den Besucherinnen und Besuchern bestens gefiel – und es gab Beifall nach den gelungenen Vorträgen der beiden Protagonisten, die sich einst in der Heimatstube in Schladen trafen und sich spontan dazu entschlossen, gemeinsam auf die Bühne zu gehen.