Wolfenbüttel. Auf den Lkw werden nun noch die Weihnachtspäckchen aufgeladen. Am 27. November geht die Reise los.

Ende November rollt wieder ein Hilfstransport von Wolfenbüttel nach Satu Mare in Rumänien. „Die Spendenbereitschaft war riesig. Darüber freuen wir uns sehr. Am Mittwoch und Donnerstag werden noch Advents- und Weihnachtspakete, die in Wolfenbütteler Schulen gepackt worden sind, abgeholt und in den Lkw geladen“, sagt Axel Gummert vom Freundeskreis Satu Mare.