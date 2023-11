Wolfenbüttel. Bis zum 10. Dezember ist eine Sonderausstellung über Julius Elster und Hans Geitel im Wolfenbütteler Bürgermuseum zu sehen.

Das Elster- und Geitel-Haus des Gymnasiums Große Schule am Rosenwall wird fast täglich von Schülern des 11. Jahrgangs während des Unterrichts aufgesucht. Einige Schüler fragten sich vor einigen Monaten, warum Elster und Geitel so besonders waren, dass nach ihnen sogar ein Gebäude der Großen Schule benannt wurde. Die Schüler beließen es aber nicht nur bei dieser Frage, sondern sie suchten in ihrer Freizeit auch Antworten. So entstand ein interdisziplinäres Team aus zwölf Schülerinnen und Schülern, das inzwischen dem 12. Jahrgang angehört.