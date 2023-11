Wolfenbüttel. In einer Diskussion in Wolfenbüttel ging es auch um Entschädigung von NS-Opfern. Welche Rolle spielt Geld bei der Wiedergutmachung?

Die Frage, ob Bildung wiedergutmachen kann, was in der NS-Zeit geschehen ist, wurde im Gästehaus der Bundesakademie in der Schünemann`schen Mühle diskutiert. Wenig kontrovers war der rote Faden, der die Diskussion durchzog, zu selbstverständlich: Es geht um das Nicht-Vergessen. Positionen wurden gesetzt, Anregungen gegeben, Impulse formuliert. Eine Diskussion, die notwendig ist in einer Zeit, in der Erinnerung kaum noch von Zeitzeugen vermittelt werden kann.