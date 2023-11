Wolfenbüttel. Warum sich Metal-Schlagzeuger Adrian Hermet (37) gemeinsam mit seiner Frau Kim entschied, das Treccino in der Innenstadt zu übernehmen.

Stundenweise ist Monika Steinig noch im Geschäft. Die Kaffeerösterei Treccino in der Straße „Am Alten Tore“ in Wolfenbüttel verbinden viele mit ihr, sie ist das Gesicht des Ladens. Fast zehn Jahre ist der Schritt in die Selbstständigkeit nun her, in wenigen Monaten ist aber Schluss: Steinig hat einen Nachfolger für ihren Laden gefunden. Im nächsten Jahr dann geht es mit dem Wohnmobil und ihrem kleinen Hund Elia auf Reisen.