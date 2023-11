Wolfenbüttel. Bauausschuss berät zudem über Verkauf der ehemaligen Landwirtschaftsschule und den verspäteten Neubau von Feuerwehrgerätehäusern.

Eigentlich sollte genau am Tag der Sitzung des städtischen Bauausschusses, am 7. November, der Baubeginn für das neue Feuerwehrgerätehaus in Halchter am Alten Holzweg erfolgen. Ursprünglich war sogar der Juli 2023 als Baubeginn von der Bauverwaltung angegeben worden. Doch beide Termine konnten nicht eingehalten werden, so dass jetzt das Frühjahr 2024 als Termin für den Baubeginn genannt wurde. Zuvor muss noch das etwas abschüssige Gelände in Halchter aufgeschüttet werden, erfuhr Halchters Ortsbürgermeister Gerd Kanter (CDU), gleichzeitig Vorsitzender des Bauausschusses, vom Baudezernat, das in der Sitzung einen Zeitplan für die Errichtung der drei neuen Feuerwehrgerätehäuser in Halchter, Wendessen und Salzdahlum vorlegte.