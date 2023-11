Wolfenbüttel. Keanu Schalow hat im Sommer die Ausbildung zum Polsterer mit der Note 1,0 abgeschlossen. Was macht den Beruf für ihn so attraktiv?

Mit jedem Auftrag einen neuen Patienten auf dem Tisch – das ist, was Keanu Schalow an dem Job gefällt. Mit Patienten meint der 23-Jährige alte Möbelstücke, die in der Polsterei Kraftschik in der Bahnhofstraße Ecke Goslarsche Straße restauriert und aufgepolstert werden. Schalow hat im September seine dreijährige Ausbildung zum Polsterer abgeschlossen – und das mit Bestnoten. Von der IHK wurde er als landesbester Polsterer Niedersachsens ausgezeichnet. Vielleicht reiche es sogar für den Preis des Bundesbesten, erzählt er stolz.