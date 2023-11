Wolfenbüttel. Seit Frühjahr 2021 wird am Stadtmarkt saniert. Derzeit wird in der Villa Seeliger getraut. So ist der Stand der Dinge.

Im Jahr 2021 verzeichnete die Stadt Wolfenbüttel 333 Trauung. Weniger als die Jahre zuvor – und auch weniger als danach. Auch am Ende dieses Jahres wird die Zahl wieder deutlich höher sein als 2021.