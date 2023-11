Schladen. Flammen vernichten in Schladen Teile eines Schuppens. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres.

Zu einem Brand ist es am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr in Schladen gekommen. In der Straße „Hinter dem Krühgarten“ brannte ein Schuppen. Das dort gelagerte Holz sowie Teile des Dachs wurden teilweise durch die Flammen vernichtet.

Feuerwehr bekämpft Schuppen-Brand in Schladen

Der Brand befand sich in unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus. Um das Feuer mit genügend Einsatzkräften bekämpfen zu können, wurden sämtliche Wehren der Gemeinde Schladen-Werla sowie die Ortswehr Börßum nachalarmiert.

Die Feuerwehr rückte nach Schladen aus. © FMN | Jörg Koglin

Mit mehreren Strahlrohren und unter Atemschutz löschten die Kameraden das Feuer schließlich und verhinderten so einen Wohnhausbrand. Die Feuerwehr beendete den Einsatz gegen 10 Uhr. Nun ermittelt die Polizei.