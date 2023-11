Groß Denkte/Gielde/Watzum. Ulrich Löhr scheidet als Vorsitzender nach mehr als 20 Jahren aus. Karl-Friedrich Wolff ist an die Vorstandsspitze gerückt.

Mehr als 20 Jahre hat Ulrich Löhr aus den Vorsitz im Vorstand des Niedersächsischen Landvolks Braunschweiger Land innegehabt. Jetzt hat er diesen Posten aufgegeben. „Um einen Generationenwechsel voran zu treiben“, so der Groß Denkter Landwirt. Karl-Friedrich Wolff von der Sahl aus dem Kreis Helmstedt ist an die Vorstandsspitze gerückt. Seit 1996 ist er bereits Vorstandsmitglied. „Das bedeutete, die Interessen der heimischen Landwirtschaft und des ländlichen Raumes nach Niedersachsen hin zu vertreten.“ Im Gespräch mit unserer Zeitung erinnert er sich: „Das waren immer spannende Zeiten.“ Vom Wetter her sei 2018 der heißeste Sommer gewesen. Eine große Missernte die Folge. Und 2017 war der nasseste Sommer, mit ähnlicher Folge.