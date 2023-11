Wolfenbüttel. Ausschlaggebend für die Partnerschaft ist die umfangreiche Mineraliensammlung von Kurt Sielemann in der Heimatstube in Ahlum.

Fast jede Woche erhält Reinhold Dreger, der Vorsitzende des Freundeskreises der Heimatstube Ahlum, per Telefon Angebote für besondere Gebrauchsgegenstände aus der Region. Dabei verfügt die in einer ehemaligen Werkhalle an der Wolfenbütteler Straße 1 untergebrachte Heimatstube in Ahlum schon über eine umfangreiche Sammlung, die auf 350 Quadratmeter Ausstellungsfläche gezeigt wird. Viele der dort gezeigten Gegenstände waren vorher in Haushalten, in der Landwirtschaft, im Handwerk oder Handel im Einsatz. Und die meisten von ihnen funktionieren sogar noch immer, so dass den Besuchern der Heimatstube auch demonstriert werden kann, wie sie früher verwendet wurden.