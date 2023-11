Wolfenbüttel. Monika Burghardt liegen die kleinen, inhabergeführten Geschäfte sehr am Herzen. 2020 hatte sie aus diesem Grund eine Idee.

Die kleinen, inhabergeführten Läden liegen Monika Burghardt besonders am Herzen. Und von diesen schnuckligen Geschäften entdeckte sie in der Pandemiezeit eine Menge. „Ich hatte während der Corona-Pandemie viel Zeit, spazieren zu gehen“, erinnert sich die Wolfenbüttelerin. Unter anderem das östliche Ringgebiet in Braunschweig besuchte sie – und stellte fest: „Es gibt dort so viele tolle Geschäfte – und davon müssten eigentlich viel mehr Menschen wissen.“ Auch für die Lessingstadt machte sie diese Erfahrungen. Gerade in der Pandemie mit etlichen Änderungen in Bezug auf die Öffnungszeiten, auf die Form der Öffnung – mal mit „Click und Collect“, mal mit einer ganz bestimmten Zahl an Besuchern – hätten die Läden Unterstützung gebraucht, findet Burghardt.