Wolfenbüttel. Das Tierheim und die ökumenische Suppenküche sind die Empfänger von jeweils 10.000 Euro, die ein anonymer Spender gestiftet hat. So groß ist die Hilfe.

Ein Spender, der auch weiterhin anonym bleiben möchte, hat in diesem Jahr in Wolfenbüttel bei zwei Einrichtungen für große Freude gesorgt. Jeweils 10.000 Euro gingen im Juli an das Tierheim und im September die ökumenische Suppenküche. Von dem Geld kann so viel Gutes in die Tat umgesetzt werden.