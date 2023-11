Infoveranstaltung Ortsrat Wendessen will wissen, ab wann die Bahn im Ort hält

Das Foto zeigt den Bahnübergang und das Neubaugebiet an der Leipziger Allee in Wendessen.

Wendessen Eine Infoveranstaltung dazu findet am Donnerstag, 9. November, in der Alten Schule in Wendessen während der Ortsratssitzung statt.