Humanitas spendet 1500 Euro für die Palliativstation

1500 Euro spendete der Sozialverein Humanitas an den Förderverein des Städtischen Klinikums Wolfenbüttel

Der Förderverein des Städtischen Klinikums Wolfenbüttel freut sich über die Spende des Sozialvereins Humanitas, der aus der Loge „Wilhelm zu den drei Säulen“ hervorgegangen ist. Das berichtet der Förderverein in einer Pressemitteilung. In Anwesenheit des Direktoriums überreichten Harald Mikat und Herrmann Grünhage-Voigt einen symbolischen Scheck über 1500 Euro an die Fördervereinsvorsitzende Dörthe Weddige-Degenhard sowie die beiden Vorstandsfrauen Katharina Klingenberg und Mimoza Morina.

Ziel der Spende ist die Unterstützung der Neugestaltung der Palliativstation. Dr. Altenhoff und Köhler-Weitzel setzen sich als zuständige Ärztinnen sowie Isabel Abel als Stationsleitung dafür ein, dass besonders die Situation für die Angehörigen angenehmer gestaltet wird, heißt es in der Mitteilung abschließend.

red

