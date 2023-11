Mann kollidiert in Wolfenbüttel mit Verkehrsinsel

Gleich mehrere Einsätze musste die Polizei am Freitag in Wolfenbüttel absolvieren. (Symbolbild).

Jähes Ende einer Autofahrt für einen Mann aus Braunschweig: Wie die Polizei berichtet war ein 51-Jähriger am Freitagmorgen mit seinem Auto von Thiede nach Wolfenbüttel/Groß Stöckheim unterwegs, als er durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde und mit einer dortigen Verkehrsinsel kollidierte. Das Fahrzeug des Braunschweigers war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der entstandene Sachschaden wird auf 5.500 Euro geschätzt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Diebstahl in Wolfenbüttel: E-Scooter entwendet – keine Hinweise auf Täter

Wie die Polizei überdies mitteilt, wurde am Freitagnachmittag in Wolfenbüttel ein E-Scooter gestohlen. Laut der Beamten betrat ein bislang unbekannter Täter den Vorgarten eines Einfamilienhauses in Wolfenbüttel und entwendete das dort abgestellte abgestellte Gefährt der Marke „Xiaomi“. Den Angaben der Polizei zufolge liegen keinerlei Hinweise auf einen möglichen Täter oder eine Täterin vor.

In Optikergeschäft in Wolfenbüttel: Zwei Frauen sorgen für Sachschaden in Höhe von 3.250 Euro

Für einen Sachschaden in Höhe von 3.250 Euro sorgten am Freitagmittag in Wolfenbüttel derweil zwei Frauen, die in der Innenstadt in einem Optikergeschäft laut Polizei „hochpreisige Brillenmodelle“ an sich nahmen und diese durch günstigere ersetzten. Als eine Mitarbeiterin des Optikers den Diebstahl bemerkte, flüchteten die beiden Frauen in einem grauen Auto in eine unbekannte Richtung.

red

