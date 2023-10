DRK-Tafel Wolfenbüttel freut sich über Spende von Lidl-Kunden

Bereits zum achten Mal profitiert die DRK-Tafel in Wolfenbüttel und Schladen von einer stattlichen Zuwendung aus dem Hause Lidl. Wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in einer Pressemitteilung berichtet, schüttet der Discounter die Erlöse seiner Aktion „Gute Tat am Pfandautomat“ stets an die Tafeln in Deutschland aus. Das Ganze laufe per Antrag aus den Tafeln vor Ort und werde dann von der Bundeszentrale der Tafeln bewilligt.

Kleinvieh macht auch Mist

„Beim letzten Mal bekamen wir von Lidl 10.000 Euro“, berichtete beim jüngsten Treffen Juliane Liersch als Leiterin der Wolfenbütteler Tafel. „Dieses Geld floss in die Anschaffung eines neuen Kühlfahrzeugs.“ Diesmal brachte Christian Müller eine Zusage über 7125 Euro in den Eberts Hof am Großen Zimmerhof 29. „Einen Großteil haben wir bereits ausgegeben“, sagte Juliane Liersch lachend.

Das von Lidl 2008 gestartete Projekt, Spenden über eine Taste am Pfandautomaten zu ermöglichen, könnte dem DRK zufolge auch den Namen „Kleinvieh macht auch Mist“ tragen. Denn während der einzelne Spender nur auf niedrige Pfandbeträge verzichte, seien auf diese Weise in den vergangenen 15 Jahren an rund 6600 Automaten mehr als 29 Millionen Euro für die Tafeln zusammengekommen.

Zwei dringend benötigte Kühlschränke

Dadurch konnte das Rote Kreuz in Wolfenbüttel jetzt einen professionellen Industrie-Kühlschrank anschaffen. „Das ist ein richtiges Möbel, zwei Meter hoch und 1,5 Meter breit“, schwärmte Juliane Liersch. In der Tafel-Ausgabe habe ein solches Gerät schon lange gefehlt. Außerdem wurden weitere Ausstattung und ein etwas kleinerer Kühlschrank für die Ausgabe in Schladen angeschafft.

