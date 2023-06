Wildwarnreflektoren sollen bei Sickte für Sicherheit sorgen

Von einer Spende für die Verkehrssicherheit im Landkreis Wolfenbüttel berichtet die Öffentliche Versicherung Braunschweig. Auf der Landstraße zwischen Sickte und Hötzum sollen künftig 150 Wildwarnreflektoren mit ihren blauen Lichtreflexionen Wildtiere vom Überqueren der Fahrbahn abhalten und auf diese Weise Zusammenstöße verhindern.

Melanie Klötzer, Leiterin der Geschäftsstelle der Öffentlichen in Sickte, übergab die Reflektoren an Jagdpächter Ulrich Reitmann und seine Tochter, die Jägerin Josefine Reitmann, so dass sie nun angebracht werden können. „Besonders auf den Landstraßen rund um Sickte kommt es immer wieder zu Zusammenstößen durch Wildwechsel“, so Ulrich Reitmann. „Vielen Dank an die Öffentliche für die Spende, mit der wir die Strecke zukünftig etwas sicherer machen können.“

„Wildunfälle werden massiv unterschätzt“

Reitmann rät dennoch zu Vorsicht und vorausschauendem Fahren: „Wildunfälle werden immer noch massiv unterschätzt. In der Dämmerung beziehungsweise nachts ist die Gefahr dabei am höchsten“. Als regionales Versicherungsunternehmen unterstreicht die Öffentliche in ihrer Mitteilung die Häufigkeit von Wildunfällen vor Ort: Obwohl es aufgrund der Corona-Pandemie spürbar weniger Verkehr auf den Straßen gab, habe die Öffentliche allein im vergangenen Jahr 1238 Wildunfälle für ihre Kundinnen und Kunden reguliert, mit einer Schadensumme von insgesamt rund vier Millionen Euro. Das sind mehr als drei Zusammenstöße pro Tag.

„Bitte fahren Sie immer vorsichtig, besonders bei schlechten Lichtverhältnissen und auf den zahlreichen Landstraßen zwischen den Ortschaften hier in der Region“, rät Ulrich Reitmann.

