Verkehrskontrolle mit Hundestaffel in Wolfenbüttel

Mit fast 20 Beamten und einer Hundestaffel hat die Polizei am Dienstag eine Verkehrskontrolle an der Halchterschen Straße in Wolfenbüttel durchgeführt. Von 13 bis 19 Uhr wurden Autofahrer insbesondere auf Drogen- und Alkoholeinfluss sowie auf Ablenkung am Steuer kontrolliert.

Insgesamt kontrollierte die Polizei 68 Fahrzeuge, bei drei Personen konnte Drogenkonsum mit einem Urintest nachgewiesen werden. Den Verursachern wurde die Weiterfahrt untersagt. Die eingesetzten Beamten konnten weitere 23 Verkehrsordnungswidrigkeiten feststellen und entsprechend ahnden.

red

